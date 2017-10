Secret Story 11 – Le torchon brûle entre Shirley et Benjamin

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Oubliée la solidarité entre nouveaux candidats. Maintenant qu'ils ont tous les trois intégrés la Maison des Secrets, Cassandre, Shirley et Benjamin ont pris des chemins séparés… voire opposés. Shirley ne peut ainsi plus supporter Benjamin et ne se prive pas de le montrer !

On aurait pu penser que Cassandre, Shirley et Benjamin se serrent les coudes pour essayer d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Après tout, leur statut de petits nouveaux les mettaient automatiquement en danger, surtout qu'ils ont eu un peu de mal à s'intégrer et à se faire accepter par les anciens. Mais la bonne entente et la solidarité entre les trois candidats ayant rejoint le Campus des Secrets en cours de jeu n'ont pas duré. Une semaine après leur entrée, ils se déchirent déjà. Lors de l'Hebdo, Benjamin a ainsi nominé d'office Cassandre (même si celle-ci ne le sait pas encore). Et aujourd'hui, c'est avec Shirley que rien ne va plus. Alors que tous les Habitants profitaient du dîner breton organisé par la Voix, et des délicieuses crêpes qui les attendaient, les deux candidats ont cassé l'ambiance en se crêpant le chignon. Shirley n'a pas du tout apprécié que Benjamin exige qu'elle lave sa poêle alors qu'elle était en train de manger et s'est lâchée sur le jeune homme. On pensait la jolie blonde douce et docile, elle a montré qu'elle avait en fait un caractère volcanique !



Le clash entre Shirley et Benjamin a laissé des traces. Après le dîner, la petite nouvelle s'isole avec Charlène pour lui confier qu'elle ne supporte pas Benjamin. Alors que beaucoup pensent que c'est un gentil garçon, de son côté, elle ne le sent pas. Elle en est sûre, c'est un hypocrite ! Le candidat dit aux gens ce qu'ils veulent entendre en face mais n'hésite pas à les casser dans leur dos. Elle a aussi remarqué qu'il ne traitait pas très bien les filles de la Maison des Secrets. Et le plus parfait exemple de son comportement limite est sont attitude avec Barbara. Alors qu'il rêve de sortir avec la jolie blonde, il n'hésite pas à lui parler mal et à parler mal d'elle. Pour Shirley, Benjamin a deux visages et ça ne passera donc pas avec elle.



Shirley a-t-elle raison ou se laisse-t-elle aveugler par sa mauvaise entente avec Benjamin ?

> Découvrez la converstion entre Shirley et Charlène :