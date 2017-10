Secret Story 11 : Trois nouveaux Habitants font leur entrée dans la Maison des Secrets

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Si nous savions dès le début de la saison 11 de Secret Story que cette dernière ne serait pas tout à fait comme les autres, il était difficile de jauger à quel point ce serait le cas. Et pour cause, alors que cela fait déjà six semaines que les premiers Habitants ont fait leur entrée dans le Campus des Secrets, trois nouveaux Etudiants viennent tout juste de faire leur entrée dans l’aventure. Parmi eux, Cassandre, une jeune femme venue de Cannes. Franche, obstinée et persuasive, elle est bien décidée à ne pas faire des politesses avec les autres personnes de la Maison des Secrets. Benjamin, 28 ans et originaire de Bordeaux a également fait son entrée dans la Maison. Il a décidé de jouer les fins stratèges pour aller le plus loin possible dans l’aventure. Enfin, l’indomptable et joueuse Shirley, vivant à Franconville a rejoint les deux nouveaux dans l’aventure.

Trois nouveaux secrets à découvrir

Qui dit nouveaux Habitants, dit qu’il va y avoir du renouveau dans la chasse aux secrets. En effet, les trois arrivants ont chacun un secret qui leur est propre et devront tout faire pour le garder le plus longtemps possible. Aussi, voici les secrets si bien cachés des trois compères : « i’ai échappé à une catastrophe naturelle » ; « ma vie a failli basculer dans une fête foraine et enfin, « j’ai participé deux fois aux Jeux Olympiques ».

Le rôle des nouveaux Etudiants du Campus des Secrets

Ils auront pour mission de protéger les secrets des autres Habitants. Et si l’un d’entre eux venait à être découvert, c’est qu’ils auront failli à leur mission et la Voix les pénalisera en conséquence. Mais pas question pour eux de se reposer sur leurs lauriers, ils pourront enquêter sur leurs secrets respectifs. Ils seront par contre à la merci des anciens Etudiants qui seront invités à étudier tous les indices pouvant les mener à leur secret.