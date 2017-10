Secret Story 11 : Un baiser, un clash et les nominations filles... Le résumé du mardi 24 octobre 2017

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans Secret Story 11 ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du mardi 24 octobre 2017. Et aujourd'hui au menu : le baiser tant attendu entre Alain et Laura, un clash tonitruant entre Barbara et Jordan et les nominations filles. En somme, les montagnes russes !

Ils l'ont fait – enfin ! –, Alain et Laura ont échangé un langoureux baiser loin des regards indiscrets avant toutefois de l'annoncer à Barbara pour ensuite le révéler aux autres Habitants de la Maison. Cependant, l'amour n'est malheureusement pas au beau fixe entre Jordan et Barbara qui, une fois encore, ont eu le verbe haut. Le Ch'ti n'a d'ailleurs pas hésité à envoyer sa comparse du début d'aventure vers le SAS. Les jours passent mais ils ne se ressemblent définitivement pas dans Secret Story 11.

Laura et Alain officialisent leur relation



Si leur relation n'avait pas démarré du bon pied, elle semble emprunter un chemin plutôt sensuel ces derniers jours. « De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas » est, en effet, un adage qui collerait parfaitement à Alain et Laura tant leur rapprochement fut si soudain et inopiné. Si les reproches ainsi que les piques ne cessaient de fuser de part et autre au cours des premières semaines d'aventure, papouilles, compliments et baisers rythment aujourd'hui leur quotidien – le monde à l'envers. Plus d'ambiguïté possible désormais, le beau gosse et la brune ont officialisé leur idylle pour de bon, Barbara en est plus que ravie.

Jordan serait-il jaloux de Benjamin ?



Jordan se cacherait-il derrière les misères de Cassandre pour camoufler sa jalousie envers Benjamin ? C'est ce que pense Barbara en tout cas. Alors qu'ils sont à plusieurs dans la chambre du haut, le Ch'ti profite pour piquer Barbara et son comportement, semble-t-il, détestable vis-à-vis de Cassandre. Jordan déverse alors de nombreux reproches à la pétillante jeune femme qui sort très vite de ses gonds. Le ton monte tellement vite entre les deux ex amis que leurs camarades les séparent pour éviter l'irréparable. Présente lors de la brouille, Laura pense que Jordan est tout simplement envieux de la relation qu'entretiennent Barbara et Benjamin.

Barbara, sonnée par la nomination



Oeil pour œil, dent pour dent ! En supériorité numérique, les Eagles ont mis en application leur stratégie : celle de mettre Barbara dans le SAS pour qu'elle affronte Cassandre, nominée d'office par Benjamin, et Kamila, nominée à vie après avoir protégé son mari. Lorsque La Voix lui annonce le choix des garçons, Barbara ne cache absolument pas sa déception et décide de s'isoler à l'étage. Seule, elle s'effondre dans son lit et pense à son éventuel départ.



