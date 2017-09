Secret Story 11 : un peu de musique et les couples se retrouvent

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Noré et Kamila ainsi que Charlène et Benoit se sont retrouvés le temps d'une danse. Deux couples, deux états d'esprit.

Il a fallu d’un peu de musique et le temps d’une danse pour que les couples de la maison se retrouvent. Et ce, sans éveiller les soupçons. Lors de la soirée des habitants de vendredi, la Maison a pu danser au rythme du tube « Bella » de Maître Gims. Les amoureux du Campus, à savoir Noré et Kamila ainsi que Charlène et Benoit se sont retrouvés.

Les couples se forment pour la première fois devant les yeux de tous les habitants sans que personne ne sache qu’il s’agit de véritables couples. Noré et Kamila se lancent alors dans un duo effréné dans lequel on les retrouve en totale symbiose. Les yeux de la Marseillaise pétillent, Noré semble être l’œil le plus heureux du monde. De leur côté, Charlène et Benoît ont du mal à accorder leurs violons. Ils se marchent sur les pieds, n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la manière dont il faut mener la danse, le jeune homme n’arrive même pas à regarder la belle et évite même tout contact visuel avec Charlène.

Même s’ils se sont retrouvés, on remarque que le courant ne passe plus aussi bien entre ces deux-là. Contrairement à Noré et Kamila qui semblent être sur un petit nuage et assurent le show sur la piste de danse improvisée dans le salon du Campus des Secrets.