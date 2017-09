Secret Story 11 : Un évènement inattendu bouleverse le jeu !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Toute la semaine, le trio formé par Charles, Julie et Jordan a exécuté les missions exceptionnelles de La Voix dans le but de saboter les tentatives des autres Habitants d’ouvrir la porte de la maison des voisins, qui est en réalité vide. Hier soir, lors du premier prime de la saison, les infiltrés ont une nouvelle fois remporté leur mission et ainsi assuré leur immunité cette semaine, au dépend du reste des habitants qui ont vécu leurs premières nominations, et c'est lydia qui a quitté l'aventure.

Et alors que la supercherie n’était toujours pas découverte, un évènement inattendu s’est produit ! En raison d’un souci technique, l’identité des infiltrés a été révélée à tous. Cette annonce impromptue risque bien de retourner le Campus des Secrets, une semaine seulement après le lancement de la nouvelle saison. Julie, Charles et Jordan démasqués, ils seront certainement le centre d’attention : Qu’ont-ils vu ? Qu’ont-ils entendu ? La méfiance règne…tous ont peur pour leur Secret !

Mais le jeu est loin d’être terminé pour eux puisqu’ils ont encore leurs secrets respectifs à protéger. La chasse aux secrets est lancée !