Secret Story 11 : Un fait historique dans la saison 11... (VIDÉO)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Secret Story est de retour le 1er septembre à 23h20 sur TF1 ! Pour cette onzième saison consécutive, la Voix met les petits plats dans les grands et transforme la Maison en Campus des Secrets. Bien qu'évasif quant aux intrigues qui auront lieu dans le jeu, l'animateur Christophe Beaugrand a fait des confidences exclusives à MYTF1 sur cette saison de tous les changements. "On va vivre vraiment quelque chose d'historique", lance celui qui évoque un "tournant dans toute l'histoire de Secret Story".

Nouveauté supplémentaire de cette 11ème saison, l'arrivée de Julien Geolën. Le gagnant de Secret Story 10 devient chroniqueur et animera le Debrief aux côtés de Christophe Beaugrand, Adrien Lemaitre et Leila Ben Khalifa. D'ailleurs, cette dernière ne cache pas sa joie à l'idée de partager l'affiche avec le beau gosse. "Il était un grand joueur dans le jeu et en dehors de Secret Story, c'est toujours la même personne. Il est sympa et il s'est très vite intégré dans la famille", avoue-t-elle. Et il n'est pas la seule nouvelle recrue de cette année...

En effet, puisqu'une surprise en cache toujours une autre, sachez que d'autres chroniqueurs sont à prévoir cette année. "Des garçons, des filles... vous n'allez pas être déçus du voyage, on a de quoi vous surprendre", ajoute Christophe Beaugrand, qui a revêtu sa tenue de pom-pom girl pour l'occasion.

Rendez-vous vendredi 1er septembre pour le lancement de Secret Story 11 sur TF1 !