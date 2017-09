Secret Story 11 - Un massage qui perturbe chacun des Habitants

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Cela n’aura échappé à personne. Depuis que les Habitants n’ont plus à mener l’enquête pour savoir qui parmi les 13 personnes encore présentes dans le Campus des secrets constituait un Infiltré, ils sont moins sur leur garde. Chacun d’ailleurs, continu à jour son rôle pour mieux se fondre dans la masse et cacher son secret. De là à dire que les esprits soient tous apaisés, ce n’est pas forcément le cas pour le moment.

C’est le cas notamment en ce qui concerne le trio Tanya - Barbara et Alain, chez qui la guerre est déclarée depuis hier. Alors que la doyenne et le séducteur ont pour mission de se rapprocher subtilement pour aller jusqu’à former une idylle, Barbara n’a pas tardé à s’insinuer entre les deux, montrant une attirance non dissimulée pour le bel Alain. Comme de son côté, le jeune homme n’est pas non plus indifférent à ses charmes, les choses se corsent sérieusement. Mais Tanya, en femme de tête, n’est pas prête à baisser les armes et l’a bien fait comprendre.

Aussi, hier c’est clairement en faisant mine de ne pas voir que Barbara était juste à côté d’eux que Tanya a commencé à prodiguer un massage à Alain alors qu’il était allongé sur le canapé. D’abord doux et timides, les mouvements de Tanya se sont fait plus lascifs et elle n’a pas hésité pas à expliquer à Alain qu’elle savait très bien effectuer des massages plus sensuels. Sous l’approbation d’Alain qui semble particulièrement apprécier l’instant, Tanya continue dans son jeu de séduction, lui parlant de la beauté de sa peau « pain d’épices » ainsi que sa musculature.

Observatrice au premier rang, Barbara a tout vu sans rien laisser paraître, mais elle n’a pas été la seule à observer la scène et à s’en étonner, voire à s’en amuser. « C’est trop bizarre », constatent Jordan et Benoît dans leur coin. Si ça ce n’est pas un nouvel argument pour envenimer la guerre entre Barbara et Tanya, on ne sait pas ce que c’est…





