Secret Story 11 : Un pacte pour éliminer Laura

Ecrit pour TF1

La guerre des clans fait rage dans la Maison des Secrets. Une guerre des clans diffuse, discrète et parfois même silencieuse. Mais une guerre qui a déjà fait de nombreuses victimes. Une semaine après le début de Secret Story 11, les candidats dormant dans la chambre du bas ont fait un pacte : rester soudés pour aller tous ensemble le plus loin possible dans l'aventure. Le clan de la chambre du bas était né. Ils se sont même donné un nom, « les Eagles ». Et leur objectif a tout de suite été clair : éliminer les Habitants dormant dans la chambre du haut. Un sans-faute pour l'instant. Charles, Julie et Makao ont été les premières victimes de la stratégie des Eagles. Logiquement, Barbara aurait dû être la suivante. Mais après ses clashs avec Kamila, Laura a été éjectée du clan. Et les Eagles aimeraient désormais accrocher cet ancien membre à leur tableau de chasse.



Les clashs entre Kamila et Laura ont totalement rebattu les cartes des amitiés dans la Maison des Secrets. Barbara a pu se rapprocher du clan de la chambre du bas tout en restant dans celle du haut. Et Laura, qui dort toujours dans la chambre du bas, y est une paria. Même si elle a trouvé en Tanya et Alain, eux aussi mis de côté, un peu de soutien. Le clan des Eagles a donc fait une sélection drastique dans ses membres et n'est désormais composé que de Charlène, Kamila, Noré, Jordan, Bryan et Benoît. Et les six candidats sont bien décidés à éliminer leur ancienne alliée. Laura étant nominée face à Noré cette semaine, ils vont peut-être en avoir l'occasion. Très durs envers Laura, les Eagles font le pacte de tout faire pour qu'elle quitte la Maison des Secrets. « Faut vraiment l'enterrer sous terre » déclare même Bryan, qu'on pensait pourtant proche de la jeune femme. Noré et ses alliés sont persuadés qu'il aura facilement le dessus sur Laura lors de leur affrontement dans le Sas et célèbrent déjà leur future victoire.



Mais les Eagles ne volent-ils pas un peu trop près du soleil ? Quitte à se brûler les ailes ? Attention, aux surprises. On le sait, dans Secret Story, il faut se méfier des apparences… et ne jamais avoir de certitudes.