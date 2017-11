Secret Story 11 – Une guerre des clans, des secrets en danger, une mission fiasco… résumé de la journée du 13 novembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Qu'est-ce qui s'est donc passé ces dernières 24h dans la Maison des secrets ? A quelques semaines de la fin de l'aventure, les Habitants reprennent de plus bel la chasse aux secrets. Tandis que la guerre des clans continue de faire rage dans la Maison. Alors que la mission de Charlène et Benoît a beaucoup de mal à prendre…

Des enquêtes à gogo…



A quelques semaines de la fin de l'aventure Secret Story 11, les enquêtes s'intensifient au sein de la Maison des Secrets. Ainsi Kamila et Noré continuent d'enquêter sur le secret d'Alain. Après avoir découvert la moitié du secret du jeune homme, la jolie Marseillaise a donc à coeur de découvrir la seconde moitié. Sauf que pour le moment, elle pense qu'il est peut être une star de la corrida. Barbara, elle, s'acharne sur le secret de Laura. La jeune femme, aidée de Noré, est sur deux pistes qu'elle pense sérieuses : la première la relie à Marie, la meilleure amie de Laura, la deuxième la lie à Alain. Barbara chauffe…



La guerre des clans continue…



Cette semaine est placée sous le signe de la guerre des clans au sein de la Maison des Secrets. Chaque jour, les Habitants s'affrontent autour d'épreuves pour tenter de faire gagner leur clan respectif et ainsi faire évoluer la liste des nominés de la semaine. Au cours des deux dernières épreuves, c'est Charlène et Shirley qui ont été nominées. Mais la liste est loin d'être définitive…



Un véritable fiasco



Décidément, les missions confiées par la Voix à Charlène et Benoît s'apparentent toujours à de véritables parcours du combattant. Et la dernière en date ne fait pas exception à la règle. Alors que les deux amoureux doivent simuler une rupture, ils enchaînent les bévues. Pire, les disputes que le couple tente de déclencher fait plutôt rire les Habitants. Alors quand Charlène reçoit la visite d'une amie dans le sas qui lui annonce que Benoît a essayé de la draguer, un clash éclate entre les deux Habitants. Mais ils s'y prennent tellement mal que personne n'y croit...