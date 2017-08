Secret Story 11 : Une nouvelle énigme dévoilée dans le décor du Campus

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

En dix saisons écoulées, le public sait à quel point la Voix peut être farceuse et pleine de mystères. Une fois n’est pas coutume, et pour nous faire patienter jusqu’à l’arrivée des Habitants dans le Campus des Secrets, elle a tenu à partager chaque jour quelques énigmes sous forme de vidéos pour mettre tout le monde à l’épreuve.

Alors que deux vidéos ont déjà été diffusée - mettant en avant les lettres « C » et « M » et des mots comme « muet », « magie » et « miracle »-, une troisième énigme vient de tomber. Elle montre des éléments de décor du Campus, dont les Habitants apprendront bientôt que les murs parlent. Dans la vidéo, on y aperçoit entre autres choses un « secret bus », le mot « magique », mais aussi des nombres comme « 40 » ou « 50 ». Mais en réalité, chaque image, même la plus banale, est source d’indices. Car comme le dit souvent la Voix, il faut savoir se méfier des apparences. Quels seront les secrets des candidats ? Quels mystères seront cachés dans le Campus des Secrets ? A vous de décrypter les énigmes pour en savoir plus avant le grand lancement de la onzième saison, le vendredi 1er septembre dès 23h30 sur TF1.