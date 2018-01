Secret Story 11 : les vacances de stars de Kamila et Noré à Los Angeles !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Oublié l’hiver. Oubliés le froid, la pluie et la grisaille. Direction le soleil, la plage et la Cité des anges pour Noré et Kamila. Le grand gagnant de Secret Story 11, accompagné de sa femme, candidate elle-aussi de l’émission de NT1, se sont envolés pour des vacances en amoureux de l’autre côté de l’Atlantique.

C’est sur les réseaux sociaux que les fans peuvent découvrir quelques instantanés de ce séjour américain du couple. De passage à Beverly Hills, Noré et Kamila ont pris la pose avec Bryan, le multimillionnaire de Secret Story 11. Parmi les clichés postés sur les comptes Instagram des deux Marseillais, on voit également le couple s’entraîner au tir, s’offrir une balade en tandem sur Venice Beach ou encore flâner devant le panneau mythique de Hollywood. Comme des vraies stars, Noré et Kamila ont ensuite immortalisé leur passage sur le Hollywood Boulevard en posant avec une étoile à leur nom ! "Comment ils ont fait pour mettre leurs noms ?", "Profitez, vous êtes les meilleurs !", "Trop mignons ensemble", ont commenté les fans.

Très amoureux, Kamila et Noré profitent de leurs comptes Instagram pour se faire de belles déclarations. "Si vous saviez comme Noré me manque !! Et ça me plaisir de voir que je ne suis pas la seule. Le connaissant, il va halluciner de voir tant de soutien à sa sortie. Je vous en remercie d'ailleurs! C'est la dernière ligne droite pour lui permettre de remporter la victoire de cette aventure, dans laquelle il s'est donné à fond! Noré a un coeur énorme dans lequel il fera une place à chacun. Il doit garder le sourire", écrivait d’ailleurs Kamila avant la finale de Secret Story 11.





Walk of Fame ⭐️ Une publication partagée par Nore Secret Story 11 (@noreofficiel) le 15 Janv. 2018 à 10 :05 PST





California love ❤️😘 Une publication partagée par Nore Secret Story 11 (@noreofficiel) le 12 Janv. 2018 à 9 :50 PST





California dreamin' 🎶❤️🇺🇸 #squad Une publication partagée par Nore Secret Story 11 (@noreofficiel) le 11 Janv. 2018 à 8 :24 PST





Revivez ci-dessous la victoire de Noré :