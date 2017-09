Secret Story 11 : Vexée, Barbara balance sur Benoît !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis l'Hebdo de ce jeudi 14 septembre, Benoît a opéré un changement de comportement vis-à-vis de Barbara. Jusqu'ici, très proche de la jolie blonde, ce dernier a décidé de s'éloigner après une explication avec Charlène sa compagne. Barbara, qui ignore que son camarade est en couple, ne comprend pas ce revirement et s'en plaint à Alain.

Barbara ne sait plus sur quel pied danser… Après Alain qui lui a préféré Tanya, c'est au tour de Benoît de la lâcher. La jolie blonde qui passait énormément de temps avec le beau brun depuis le début de l'aventure Secret Story ne comprend pas le soudain changement de comportement de son camarade.



Alors qu'elle profite de quelques rares rayons de soleil qui réchauffe la Maison des Secrets aux cotés d'Alain, Barbara décide de faire part à ce dernier de son incompréhension et de sa colère en ce qui concerne ce revirement de Benoît. « Ce qui m'énerve, c'est que Benoît a beaucoup joué avec moi, » confie-t-elle en précisant que leurs discussions étaient pleines de sous-entendus et de « blagues sexuelles ». Des blagues quelque peu déplacées pour quelqu'un qui a soit-disant le béguin pour une autre fille. Barbara, qui pense que Benoît et Kamila ont eu un coup de coeur l'un pour l'autre, estime que si la jolie Marseillaise venait à connaître la teneur de leurs conversations, elle se serait sans doute emportée.



Mais ce que Barbara ignore, c'est que c'est une autre femme qui est à l'origine de cette volte-face de Benoît. En effet, lors de l'Hebdo, Charlène, la véritable compagne de Benoît a justement découvert la véritable nature de la relation qu'entretenait jusqu'à présent Benoît et Barbara. Vexée, déçue, Charlène a alors demandé à son bien-aimé de cesser son petit jeu avec Barbara. C'est pourquoi le jeune homme évite, désormais, soigneusement de passer trop de temps avec elle. « Il était bien content de jouer avec moi (…) et là il m'ignore, il ne me regarde même pas. C'est bizarre, s'il n'avait rien à se reprocher, il continuerait d'être pareil avec moi, » déclare ainsi Barbara à Alain.



Découvrez la complainte de Barbara auprès d'Alain :