Secret Story 11 : Laura s’emporte contre Barbara et Alain, bientôt la fin du trio ?

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Barbara et Alain ont décroché un indice sur le secret de Benoît. Ils ont décidé de garder ce précieux indice pour eux, sans le dévoiler à qui que ce soit, même pas à Laura. Et ça, la jolie brune ne l’a pas vraiment apprécié… Attention au clash !

Cette semaine, Barbara et Alain ont fait monter la température d'un cran. Ils ont remporté le fameux sexy ménage organisé par la Voix. Ils ont tout donné pour nettoyer la Maison des Secrets du sol au plafond en petite tenue ! Résultat, les deux habitants ont remporté un indice capital sur le secret de Benoît. Et alors que le secret du couple formé par Charlène et Benoît était bien gardé, il est sur le point de voler en éclats. En effet, Barbara a un déclic lorsqu’elle découvre l’indice sur le jeune homme. Elle fait immédiatement le lien entre ce dernier et la jolie blonde, notamment grâce aux précédents indices qu’elle avait eu en sa possession.

Si Alain n’a pas assez d’argent dans sa cagnotte pour aller buzzer, il laisse volontiers à Barbara le soin de se rendre au confessionnal. L’ex de Benjamin buzze donc l’intitulé exact de Benoît et Charlène : "Nous sommes en couple". Après huit semaines d’aventure, le deuxième secret du Campus pourrait bien être découvert, à condition que Barbara confirme son buzz.

Mais, Laura voit rouge. Mise à l’écart de la chasse aux secrets, elle est profondément vexée que l’une de ses meilleures amies dans le jeu et son petit ami ne lui aient rien dit. La meilleure enquêtrice du jeu – qui avait découvert le secret de Noré et Kamila – se sent délaissée et a l’impression qu’une nouvelle alliance est en train de se créer. Alors que son secret ne tient plus qu’à un fil, la Cannoise ne peut pas non plus compter sur le soutien de sa BFF Marie, puisqu’elle est censée créer un faux clash avec elle pour crédibiliser la mission de la nouvelle arrivante. Décidément, dure semaine pour Laura !

Marie et Laura prennent leur mission très au sérieux, regardez :