Secret Story 11 : Vincent Queijo attiré par Barbara, ses révélations sur le plateau du Debrief

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Comme chaque soir, les chroniqueurs étaient réunis autour de la table pour faire le point sur les événements de la quotidienne. Entre clashs et stratégies, la journée a été riche en rebondissements. Ce mardi, Vincent Queijo était l'invité du Debrief. Un invité qui s’est beaucoup livré et a fait des révélations surprenantes... Candidat de<em> Secret Story 7,</em> Vincent Queijo n’était pas passé inaperçu au cours de sa saison. Pendant son aventure, le jeune homme était connu comme le séducteur de la bande. Mais visiblement, le candidat de téléréalité s’est assagi. Séparé de Sarah de<em> Secret Story 10 </em>depuis quelques mois, le beau brun devenu blond est aujourd'hui célibataire et cherche activement l'amour.

Lors de son passage dans le Debrief ce lundi, Vincent Queijo est notamment revenu sur sa vie amoureuse. Le tombeur de ses dames s'est évidemment intéressé aux habitantes de la saison 11 et il s'avoue plutôt séduit par une candidate. Alors que Christophe Beaugrand lui demande quelle habitante il pourrait croquer, Vincent Queijo lui répond presque sans hésiter... Barbara. Décidément, la jeune femme plait aux jeunes hommes que ce soit dans la Maison ou à l'extérieur !