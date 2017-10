Secret Story 11 : Vivian a bien changé

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

"Je suis posé". Vivian, le trublion de Secret Story 8, était invité sur le plateau du Débrief. Le jeune homme affiche un nouvel état d’esprit et un nouveau physique. Un physique qui n’a pas échappé à l’œil acéré de Christophe Beaugrand qui commente : il pourrait "apparaître dans un calendrier des Dieux du Stade". Si Leila Ben Khalifa rappelle que l’ex de Nathalie a toujours été bien gaulé, l’animateur insiste "il est très musclé". Le secret ? Il est simple : il s’entraîne beaucoup. Quand Julien Geloën lui demande combien de fois par semaine il se rend à la salle de sport, Vivian répond, simplement : "six fois par semaine".



En plus d’afficher un corps de statue grecque, le jeune homme s’est offert quelques tatouages supplémentaires, notamment une tête de loup. Pourquoi ? "Parce que je suis un loup garou… non castré". Le jeune homme n’a pas perdu son sens de l’humour – un peu particulier, certes – ce qui fait dire à Leila, sa plus grande ennemie de l’époque dans la maison des secrets, que finalement, Vivian n’a pas tant changé que ça. Même s’il assure que grâce à son passagedans la Villa des cœurs brisés, "cette aventure extraordinaire", il a gagné en maturité et qu’il "est posé" grâce à Lucie, notamment. Et il semblerait même qu'il ait retrouvé l'amour.



Retrouvez le Débrief de Secret Story avec Vivian de la saison 8 :