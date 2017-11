Secret Story 11 : Vivian clashe Shirley !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Hier, jeudi 16 novembre, à l'issue de l'Hebdo, Shirley a été éliminée. La jolie blonde s'est inclinée face à Barbara qui a remporté la majorité des suffrages. Cependant, peu de temps avant que Christophe Beaugrand n'annonce le nom de la candidate sortante, La Voix s'est entretenue avec les deux jeunes femmes ; elle a une nouvelle supercherie en tête, et elles en seront les actrices. L'éliminée du soir bénéficiera en effet de 24 heures supplémentaires sur le Campus des Secrets, elle aura pour mission d'inviter les autres candidats à dire tout ce qu'ils pensent de celle ayant faussement quitté le jeu. Cette dernière sera aux premières loges pour observer ses camarades depuis la Tour de Contrôle. Vous l'aurez compris, Barbara a donc gagné un séjour dans la Tour de Contrôle et Shirley a réintégré le jeu.

Plus tard, deux anciens candidats, Vivian (Secret Story 8) et Sarah (Secret Story 11), ont fait leur come-back. Et face à l'attitude hautaine de Shirley, qui joue l'outrecuidance pour voir les réactions des autres, Vivian fidèle à lui-même, n'hésite pas à la piquer. La jolie blonde ne se démonte pas et réplique avec efficacité. Décidément, à peine a-t-il franchi le pas de la porte de la Maison qu'il génère d'ores et déjà des tensions au sein de celle-ci. Sacré Vivian ! Les prochains jours risquent d'être mouvementés.

