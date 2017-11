Secret Story 11 – Vivian s'attaque à Charlène et Benoît qui tentent de se défendre…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

A son entrée dans la Maison des Secrets, Vivian avait déjà sa petite idée sur chacun des Habitants. Et pour lui, Charlène et Benoît sont clairement des suiveurs. Ce qu'il ne tarde pas à dire aux principaux intéressés…

Charlène et Benoît sont agacés ! Ils en ont assez de cette image de suiveurs qui leur colle à la peau. Pour la plupart des Habitants, le couple manque cruellement de personnalité. Ces derniers leur reprochent en effet de ne jamais faire valoir leurs propres idées et surtout de ne faire que suivre la voie tracée par Kamila et Noré. Et depuis qu'ils ont trahi Shirley lors des nominations en direct pour suivre leur clan, Charlène et Benoît ont vraiment du mal à faire entendre leur voix. Et malheureusement pour eux, Barbara, Laura et Alain ne sont pas les seuls à penser cela d'eux.



En effet, Vivian de retour dans la Maison des Secrets, est également de cet avis. Et après en avoir parlé avec Barbara qui s'est justement disputée avec Benoît à ce sujet, l'ancien finaliste de de Secret Story 8 ne tarde pas à dire le fond de sa pensée aux principaux intéressés. Le jeune homme leur confie alors qu'il a l'impression que les idées viennent toujours de Kamila et Noré et que Charlène et Benoît ne font que suivre le chemin tracé par ces derniers.



Enervé, Benoît tente alors de se défendre. Il répète que les décisions ont toujours été prises de façon collective au sein du clan. Et ce n'est pas parce que le Marseillais prend souvent la parole que c'est forcément lui qui décide. Il en veut pour preuve le dilemme auquel ils ont dû faire face à propos de Jordan. Souvenez-vous, la Voix avait proposé aux deux couples de lever la nomination à vie de Jordan à condition qu'ils soient tous nominés la semaine d'après. Si Noré et Kamila ont accepté sans hésiter, Charlène et Benoît leur ont opposé un non catégorique.



Pour sa défense, Benoît peut compter sur un soutien de choix, à savoir Noré. Ce dernier affirme que s'il donne l'impression d'être un leader c'est parce qu'il a une fâcheuse tendance à hausser le ton. Ce qui n'est pas le cas de Charlène et Benoît qui possèdent, selon lui, une « force tranquille ». Ils sont capables d'exposer leurs idées sans hausser le ton, et c'est donc pour cette raison qu'on ne les entend pas...