Secret Story 11 – Vivian et Sarah débarquent, Barbara revient… Résumé de la journée du 17 novembre

Le prime de ce jeudi 16 novembre a réservé de nombreuses surprises et de multiples rebondissements aux Habitants : une nouvelle arrivée, un faux départ, un retour mensonger… de quoi mettre les nerfs des Habitants à rude épreuve.



L'histoire de l'arroseur arrosé



En mission cette semaine pour faire croire à Laura qu'il veut se marier avec elle, Alain s'est fait prendre à son propre jeu. En effet, mise au courant par la Voix, Laura s'est fait un malin plaisir à se moquer de son camarade en surjouant la fille complètement surexcitée par cette idée. Mais lors du prime, la Voix a dévoilé la supercherie. Les deux amoureux doivent désormais faire croire aux autres Habitants qu'ils veulent hâter les choses entre eux…



Vivian et Sarah de retour dans la Maison



A trois semaines de la grande finale de Secret Story, la Voix a, comme à son habitude, invité deux anciens candidats emblématiques des précédentes saisons de Secret Story à faire leur retour dans la Maison des Secrets. Il s'agit de Vivian et Sarah Lopez ! Mais ces derniers auront la lourde charge, durant leur séjour, de tester les Habitants. Ils devront alors choisir deux d'entre eux pour faire d'eux les maîtres des nominations de la semaine.



Le retour de Barbara



Après le prime, Barbara, bien que sauvée par le public, a intégré la Tour de Contrôle. Alors que Shirley, éliminée, a réintégré la Maison des Secrets. Barbara a pu ainsi observer ses camarades et écouter tout ce qu'ils ont dit sur elle dans son dos. Mais après 24h passées dans cette pièce secrète, il est temps pour Shirley de quitter définitivement la Maison des Secrets et pour Barbara de faire son grand retour. Et quand Laura et Barbara se retrouvent, c'est l'hystérie !