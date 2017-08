Secret Story 11 : La Voix donne des missions à des Youtubeurs !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Alors que la 11ème saison de Secret Story débute le 1er septembre prochain sur TF1 et NT1, la Voix a décidé de s’amuser avant l’heure en se créant un compte Twitter, intitulé @IwannachatwithU, et en sollicitant une poignée de Youtubeurs pour qu’ils réalisent des missions secrètes.

Birdyy, ChakeUp, Bilal Hassani, Math Podcast, Juste Zoé, InZkitchen, Eddie Cudi, Tonio life, Théo Gordy, Hellooo Beauty, SparkDise, Wesley Krid, Jeff Lang 2 VIP, Mayadorable et Sam Zirah, sont les 15 chanceux influenceurs à avoir reçu un mystérieux colis à leurs domiciles. Pendant une semaine entière, ils devront se creuser les méninges pour résoudre une série d’énigmes et ainsi, espérer devenir le meilleur enquêteur du web.

Jusqu’à présent, tous ont reçu la même problématique : déchiffrer le code reçu par la Voix et appliquer ce qu'il signifie sur la plateforme sociale. Aucune autre information n’a encore été dévoilée mais on sait d'ores et déjà qu’une grande récompense attend le gagnant de ce jeu. Une entrée dans la Maison des Secrets ? Du pouvoir sur les Habitants ? Pour le savoir, il faudra encore patienter jusqu’au 1er septembre prochain…