Secret Story 11 : La Voix recadre les habitants du Campus des Secrets

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Après les récents débordements de Noré ou encore de Bryan, La Voix veut s’assurer que les règles de bonne conduite au sein du jeu, ont bel et bien été assimilées. C’est parti pour l’interro surprise !

Après plusieurs semaines au sein du Campus de la Maison des Secrets, certains habitants ne semblent pas toujours suivre le droit chemin. Ainsi, Noré a choisi de se détacher de Charlène les menant tout droit dans le sas et Bryan a fauté lourdement en révélant d’importants indices sur son secret. La Voix a donc décidé de le nominer d’office !

Afin de remettre ses troupes dans le droit chemin, La Voix a décidé d’interroger ses habitants sur les 10 commandements qu’ils doivent connaître et respecter tout au long de l’aventure. Et cette année, une onzième règle qui s’adresse aux nouveaux arrivés, est venue s’ajouter à liste : "Protéger le secret des autres habitants n’est pas une mission mais un devoir". Les candidats de Secret Story 11 ont vingt minutes pour les apprendre par cœur. A l’issue de ce temps, La Voix interrogera ses élèves qui devront s’immobiliser immédiatement et donner la bonne réponse sur l’air de la chanson "L’envie d’aimer".

Si Jordan est le premier à passer avec succès le test, Barbara elle, est incapable de réciter à La Voix le commandement n°2 tout comme Alain qui s’est trompé de règle. Kamila qui obtient une bonne note de la part de La Voix, pioche ainsi 500 euros dans la cagnotte de Benoît. Ce dernier, plus occupé à trouver comment prendre sa revanche sur Kamila, donne une mauvaise réponse à La Voix. Le mauvais élève offre donc également 500 euros à Alain. On en connaît quelques-uns qui vont devoir prendre des cours particuliers au risque de prendre des heures de colle par La Voix.