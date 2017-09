Secret Story 11 : les votes des filles dévoilés !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, les filles ont rendu leur verdict : c'est Alain et Makao qui jouent leur place cette semaine. Mais qui a voté contre qui ?

Les règles sont simples dans la Maison des Secrets : chaque semaine, les garçons et les filles votent, à tour de rôle, pour deux personnes du sexe opposé qu'ils souhaitent voir rentrer chez eux... ou du moins, les deux personnes qu'ils auront le moins de mal à voir quitter l'aventure. Cette semaine, c'est Makao et Alain qui ont été désignés par les représentantes féminines de la 11ème saison de Secret Story pour être soumis aux votes du public. Résultat ? Les deux Candidats sont sur la sellette et comptent sur les téléspectateurs pour rester dans l'aventure. Certaines questions restent cependant en suspens : qui a voté contre qui ? Qui a envoyé ses amis sur le banc des nominés ?



Les votes dévoilés

Ce soir, durant le Debrief, Christophe Beaugrand a dévoilé des images inédites des filles lors de leurs votes. Nous avons ainsi pu découvrir pour qui elles avaient voté, et surtout, pour quelles raisons... des informations primordiales pour tout fan de Secret Story qui se respecte !

Tanya : Makao ("en premier et sans hésitation") et Bryan ( "à contre cœur").

Kamila : Makao (" car il m'a nominée la semaine dernière") et Alain.

Barbara : Alain ( "je n'ai pas envie de me mettre les autres à dos") et Makao (" c'est stratégique de ma part").

Laura : Benoît (" il s'est mêlé d'une histoire qui ne le regardait pas") et Noré.

Charlène : Alain et Makao.