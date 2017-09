Secret Story 11 : Xavier Delarue "Avec Tatiana, on l'a fait sous la couette pendant qu'ils dormaient tous"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Xavier Delarue n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche ! Invité sur le plateau du Debrief afin de commenter la quotidienne aux côtés de Christophe Beaugrand, Leila Ben Khalifa, Adrien Lemaître et le grand gagnant de l'année dernière, Julien Geloën, la star de la toute première saison de Secret Story s'est lâchée comme jamais.



Interrogé à propos de la stratégie des couples, Xavier avoué avoir eu des envies qu'il a assouvi avec sa femme Tatiana alors qu'ils se trouvaient enfermés pour les besoins du programme : "On a fait ça dans la douche, dans les toilettes et, une fois, on a même géré sous la couette, pendant qu'ils dormaient tous". Toujours avec Tatiana, le beau brun a même fait une petite déclaration à celle qui partage sa vie depuis tant d'années : " Ça fonctionne toujours bien, et j'espère qu'on sera ensemble pour les 30 ans à venir".

Sans détours, il a aussi donné son avis sur Barbara, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. L'ex candidat de Secret Story n'a pas hésité à la qualifier de "Baraque à frites" en faisant référence à ses nombreuses conquêtes dans la Maison. Une vidéo à revoir ci-dessus.