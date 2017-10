Secret Story 11 : Deux YouTubeurs sur le plateau du Debrief !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Jeudi soir dans le Debrief, Malaury Davis et Wesley Krid étaient les invités du Debrief. Ces influenceurs ont notamment fait part de leur avis sur les candidats de Secret Story.

Ce jeudi, avant le prime de Secret Story 11, Christophe Beaugrand a une nouvelle fois réuni toute sa Secret Team pour le Debrief de la Quotidienne. Ils ont accueilli les jeunes influenceurs Malaury Davis et Wesley Krid, des stars montante de la toile 2.0. Et tous deux avaient leur avis bien tranché sur les nominés de la semaine : "C'est Laura ma préféré. J'adore les clashs, il en faut !" commence Wesley alors que Malaury souhaite voir le retour de Noré dans la Maison des Secrets. En revanche, ils sont d'accord pour dire que Charlène n'est pas la candidate la plus active... : "C'est un pot de fleurs" lance Malaury.



Wesley Krid et Malaury Davis sont de jeunes youtubeurs français adeptes des vlogs. Ils partagent leur quotidien avec leur communauté toujours plus grandissante sur les réseaux sociaux. En mars 2017, Wesley Krid a lancé la première télé-réalité du Youtube Game intitulée Les Turners. Totalement décalé et toujours de bonne humeur. Quant à Malaury, elle participe actuellement à l'aventure SnapTrip Prague.





