Secret Story 7 - Emilie résignée

Vincent et Emilie font le point sur leur relation. Après avoir été en froid durant quelques jours, les deux habitants échangent leurs impressions sur la façon dont ils vivent leur "séparation". Si la jeune femme n'hésite pas à reconnaître qu'elle a eu du mal à se passer de Vincent au début, désormais, elle s'est faite une raison !

Vendredi soir, après avoir visionné les images lui permettant d'ouvrir les yeux sur le double jeu mené par Vincent auprès d'elle et Alexia, Emilie avait décidé de s'éloigner du jeune homme une bonne fois pour toute. Maintenant que les tensions sont moins vives, les deux jeunes gens peuvent s'entretenir plus sereinement.



Emilie fait cavalier seul

Emilie reconnaît qu'elle a éprouvé quelques difficultés à se passer de Vincent au début.

Il est vrai que depuis la semaine passée dans l'appartement secret, les deux candidats étaient devenus inséparables. Mais Vincent n'étant parvenu à faire un choix entre elle et Alexia, Emilie avait alors décidé à sa place en cessant toute relation.

Désormais, la jeune femme s'est habituée au fait de ne plus partager certains moments avec Vincent. D'autant qu'à en croire les dires de certains habitants, le jeune homme ne se serait pas privé d'émettre quelques critiques à son égard !



Vincent attaque, Emilie riposte

Pour se défendre, Vincent choisit l'attaque. D'un air ironique, il insinue qu'Emilie se targue de détenir la vérité absolue, puisqu'elle ose prétendre ce genre de choses.

Mais Emilie n'est pas du genre à s'offusquer et parvient à rétablir le dialogue avec Vincent. Le jeune homme se confie alors à sa camarade en lui avouant qu'il se sent désormais beaucoup moins stratège. Il semble avoir réellement pris conscience du fait d'avoir blessé sa camarade en jouant un double jeu avec elle et Alexia.

Emilie ne laisse rien paraître, mais sa réponse va clouer Vincent ! La jeune femme lui avoue sans détour qu'elle ne croit pas un mot de ces belles paroles ! Elle ajoute qu'elle reste persuadée n'avoir été qu'un pion dans la stratégie de son camarade.

Néanmoins, maintenant qu'elle a fait son deuil de Vincent, tout ceci lui importe bien peu !



Vincent saura-t-il convaincre Emilie de sa bonne foi ? Rien n'est moins sûr !