Secret Story 7 - Si l'on pouvait changer les choses...

Alors que Stéphanie va bientôt quitter définitivement la Maison des Secrets, la jolie Belge est curieuse de savoir si les derniers habitants de Secret Story 7 ont des regrets concernant leur aventure. S'ils avaient la possibilité de revenir en arrière pour changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait ?

Lors de la Soirée "Bollywood", Stéphanie interroge les habitants pour savoir s'ils ont des regrets concernant leur aventure.

Des regrets pour une finale

Les habitants sont à moins de 48 heures du prime de la demi-finale. L'ultime étape à franchir avant de pouvoir enfin accéder à la finale et valider les cagnottes. Le moment est donc venu de faire un premier bilan du chemin parcouru. A cette occasion, Stéphanie décide d'interroger les demi-finalistes sur leur aventure. A priori, ils ont fait un beau parcours mais ont-ils des regrets ? Florine voudrait effectivement changer une chose : sa relation avec Anaïs. Elle aimerait pouvoir revenir sur le jour où les deux anciennes amies sont devenues ennemies. Gautier se dit qu'il changerait sans doute certains points de son comportement avec Clara. Il reconnaît s'y être mal pris par moment. Mais surtout, il aurait essayé de se battre encore plus pour que sa dulcinée aille en finale avec lui.

Julien pragmatique

Alexia a également quelques regrets à partager avec ses camarades. Avec le recul, la jolie Toulonnaise se dit qu'elle aurait peut-être fait preuve de plus de retenue avec Vincent. Elle ne se serait sans doute pas autant abandonnée à lui. Elle se dit que jouer les filles distantes, ça a aussi du bon puisqu'il est revenu vers elle. Du côté de la jolie Marseillaise pas de véritables regrets sur son aventure juste un manque. Anaïs aurait en effet aimé voir Ben rester un peu plus longtemps. Seul Julien ne semble rien vouloir changer. Très pragmatique, le beau mannequin se dit que s'il en est arrivé là, c'est justement grâce à cette succession de choix avisés ou non. S'il changeait l'un d'entre eux, peut-être que son aventure n'aurait pas été la même. Et qui sait, il n'aurait alors pas été jusqu'en finale ? Et pour une fois, Anaïs est d'accord avec lui.

En dépit des regrets, des choix pas toujours judicieux, les six derniers habitants sont parvenus à se hisser jusqu'en demi-finale. Mais qu'en sera-t-il pour la finale ?