Cinq ans après la naissance d'Hugo, Amélie Neten est une maman comblée. Souvent critiquée par les internautes sur l’édu­ca­tion qu’elle donne à son fils, elle n'hésite pas à faire taire les mauvaises langues en postant des photos de son petit garçon sur les réseaux sociaux. Dernièrement, elle a partagé un ancien cliché sur Instagram. Sur la photo, Hugo n’est encore qu’un bébé. En légende, elle a inscrit : "Nostalgie mon bébé d'amour". Ce tendre message n’a pas échappé aux internautes qui ont laissé de nombreux commentaires : "Trop mignon", "Tu es magnifique avec ton fis", "Une image magnifique", écrivent-ils.

Si l’ancienne pensionnaire de Secret Story n’a jamais caché son amour pour son fils, les internautes se questionnent. Amélie Neten va-t-elle pouponner à nouveau ? Interrogée par Paris Match, elle a fait part de son envie d’avoir un second enfant : "Je suis prête à en avoir un deuxième, j’ai envie d’avoir une petite fille. Mais ce n’est pas prévu dans l’immédiat. Je suis bien avec mon fils, il a 5 ans c’est le plus bel âge, il découvre tout. Et toute façon, Hugo ne veut pas pour le moment partager sa maman !"

Outre son rôle de maman, Amélie multiplie les projets professionnels. Près de sept ans après sa première apparition à la télévision, elle vient de sortir un livre "Pourquoi tant de haine ?". Dans cet ouvrage, elle couche sur le papier ses ressentis sur la maternité. Pour elle, mais surtout pour son fils. Une forme de "thérapie personnelle" où elle retrace son parcours, contextualise ses débuts dans Secret Story et livre sa vérité sur les événements majeurs de son histoire dans le monde de la téléréalité.





