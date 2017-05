Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Secret Story" revient sur NT1 et MYTF1 ! Vous avez un secret transcendant que vous voulez partager ? Vous avez envie de vivre une aventure unique dans une somptueuse Maison située dans les nuages ? N'attendez plus ! Inscrivez-vous pour peut-être participer à l'émission de télé-réalité.

C'est comme ça que tout a commencé pour Julien, dernier gagnant en date de Secret Story 10. Une inscription à un casting et une victoire... Pour sa onzième édition, la Maison des Secrets est à la recherche de nouveaux locataires pour quelques mois. Et si vous en faisiez partie ? Le casting de la prochaine saison de Secret Story est plus que jamais ouvert ! C'est peut-être vous qui succéderez à ceux et celles qui ont ému les téléspectateurs par leurs secrets, leurs histoires mais aussi leurs coups de gueule. Vous avez un secret passionnant, touchant, unique ou insolite, vous êtes joueur et stratège ? Vous pensez avoir les épaules suffisamment solides pour vivre en colocation avec plusieurs personnes ? Alors l’aventure Secret Story est faite pour vous !

Comment s'inscrire à Secret Story ?

Rien de plus simple ! Il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous. Après avoir rempli vos coordonnées, vous devez faire travailler votre plume pour vanter vos mérites ainsi que les raisons qui conduiront la Voix à vous choisir pour intégrer son royaume. Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique ? Quel secret allez-vous défendre ? Votre personnalité collera-t-elle avec celle des autres ? Autant de questions nécessaires à vous cerner et faire de vous LE candidat idéal pour Secret Story. C'est loin d’être tout pour le moment !