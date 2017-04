Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Darko a toujours le même sourire ravageur que dans Secret Story. Cet atout lui a permis de séduire une grande partie des fans de l’émission. Depuis la fin du programme, il enchaîne les projets professionnels et connaît un succès retentissant. Que ce soit sur les réseaux sociaux, où il possède plus de 218 000 abonnés sur Instagram, ou encore sur sa chaîne YouTube, c’est un carton plein pour l’ancien candidat de Secret Story. Et dernièrement, il a réussi à bluffer sa communauté en dévoilant sur son compte Twitter qu’il a tourné dans un grand film international : "C'est le grand jour!! 2 jours avec l'équipe du film @kingarthurmovie Pour réaliser une scène de bataille pour notre chaine YouTube!", a-t-il écrit.

Ce n’est pas la première fois que Darko côtoie le monde du cinéma. Il y a quelques semaines, il avait pris la pause aux côtés d’un acteur américain. En effet, il s’était affiché avec Vin Diesel à l’occasion de la sortie du film Fast & Furious 8 le 12 avril dernier. Il a alors suscité beaucoup d'intérêt auprès de ses fans : "Tu l’as rencontré ?", "Wouah Darko et Vin Diesel !" ou encore "Oh la chance, je suis jaloux" a-t-on pu lire en commentaires de la photo.