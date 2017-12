Secret Story : Emilie Fiorelli dévoile le sexe de son bébé sur Instagram !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Alerte dans la Secret Family ! Après avoir confirmé sa grossesse sur Instagram au mois de novembre, c’est de nouveau sur le réseau social qu’Emilie Fiorelli a décidé de faire un beau cadeau à ses 861 000 abonnés. Le 25 décembre dernier, elle a dévoilé le sexe de son premier enfant. Alors, à votre avis : fille ou garçon ?

Et bien c’est une petite fille ! La jeune femme de 27 ans pose aux côtés de son fiancé, le footballeur M'Baye Niang, pour répondre à LA question que tous ses fans se posent. Pour l’occasion, le couple porte un sweat à capuche… rose. Une couleur qui donne déjà un petit indice sur le sexe de leur futur bambin. "All Pink ("Tout en rose" en Français). Bébé est une fille #bestpresent #merrychristmas", a-t-elle écrit en légende du cliché en ajoutant que cette grossesse est son plus beau cadeau de Noël.

La sœur jumelle de Loïc Fiorelli, qui était lui aussi candidat dans la neuvième saison de Secret Story, semble être très impatiente de devenir maman. Depuis le transfert de M'Baye Niang au club de Turin, les futurs parents – qui roucoulent depuis plus d’un an – ont emménagé dans la ville italienne et préparent l’arrivée de leur bout de chou. Sur la photo, on distingue le ventre bien arrondi de la jolie Marseillaise. De quoi voir la vie en rose !





