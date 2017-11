Secret Story 11 : Les excuses de Benoît, la rancune de Shirley

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis le prime et les votes de Charlène et Benoît contre elle, Shirley a la dent dure contre les deux Habitants qu'elle croyait être ses alliés. Mais soudain pris de remords, Benoît décide d'aller présenter ses excuses à la jeune femme.

Lors des nominations en direct sur l'Hebdo de ce jeudi 9 novembre, Shirley est tombée des nues. Il faut dire que la jeune femme ne s'attendait pas à une telle trahison de la part de Charlène et Benoît. En effet, quelques minutes avant les votes, le deux tourtereaux lui ont juré de ne pas la nominer. Pourtant le moment venu, le couple a fini par changer d'avis. Depuis, Shirley ne décolère pas contre ses deux camarades, au point de déménager dans la chambre du haut.



Sans doute pris de remords ou peut-être parce qu'il sent le nombre de ses alliés se réduire à peau de chagrin, Benoît décide finalement d'aller présenter ses excuses à Shirley. Il lui fait ainsi comprendre qu'il est finalement un peu contrarié de l'avoir trahie. Mais pour se dédouaner quelque peu, il affirme qu'il n'avait guère le choix : c'était soit le couple décidait de trahir Shirley, soit il tournait le dos aux Eagles et notamment à Kamila et Noré qui les ont soutenus depuis le début de l'aventure.



Mais malgré cette trahison, Benoît affirme qu'il apprécie énormément Shirley. Cependant, échaudée par le manque « d'éthique de jeu » et de loyauté de ses camarades, la jolie blonde avoue ne plus pouvoir leur faire confiance. « Je ne vous vois plus pareil, » lance-t-elle ainsi à Benoît. Shirley finira-t-elle par pardonner à Charlène et Benoît ? Ou a-t-elle définitivement tourné le dos au couple ? Seuls les prochains jours ou les prochaines semaines le diront...