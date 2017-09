Secret Story 11 : L'incroyable boulette de Laura

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Jeudi 22 septembre, les Habitants du Campus des Secrets devaient avoir les nerfs solides. En effet, le prime avait pour thème "les sacrifices". Et personne n'y a échappé. Chacun avait des choix à faire, à l'instar de Laura. La jeune femme devait, par exemple, choisir entre elle et Barbara. Un indice personnel sera dévoilé contre la possibilité pour la volcanique Barbara de voir son meilleur ami. C'était ou elle ou sa meilleure ennemie. Logiquement, elle choisit de se protéger et ne pas dévoiler l'indice concernant son secret. Le meilleur ami de Barbara restera dans le sas, elle ne pourra pas le voir. Et Laura protège son indice. Oui mais voilà, Laura a fait une petite boulette. Elle a malencontreusement dévoilé son indice aux autres Habitants installés devant la télévision du salon pour observer le dilemme de Laura. On aurait pu appeler ça "le karma".

Ils auraient pu garder ça pour eux, mais on fait le choix de poser carte sur table. Charlène glisse à l'oreille de Laura "on a tout vu". Julie met les pieds dans le plat : "pour être honnête avec toi, c'était un carré rose, avec un garçon et une fille qui se tiennent la main". Certains habitants pensent alors que l'indice concerne soit un ex dans la maison ou un infiltré. Heureusement pour Laura, ses colocataires sont encore loin à la vérité. Cette petite boulette pourrait même lui être profitable et profiter à sa mission "ex" avec Alain. Regardez l'incroyable boulette de Laura :