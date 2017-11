Secret Story – L'ultime preuve d'amour de Benoît ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Les places sont de plus en plus chères dans Secret Story 11. A quelques semaines de la finale, et alors que Laura a déjà gagné sa place de demi-finaliste, chaque nomination revêt une importance cruciale. Tous les candidats craignent évidemment de quitter l'aventure si prêt du but. Certains plus que d'autres d'ailleurs. Benoît le sent bien en effet, avec Charlène, ils sont plus que jamais sur la sellette cette semaine. Les tensions étaient déjà au maximum au sein des Eagles depuis plusieurs jours, Noré les accusant d'avoir voulu faire cavalier seul quand ils ont rechigné à nominer Shirley. Pour ne pas se mettre à dos leur clan, le couple a donc finalement envoyé dans le sas la jeune femme. Mais ça n'a absolument pas arrangé les choses. Entre les Marseillais et eux, ce n'est toujours pas le grand amour et désormais Shirley les déteste. Pire ! Shirley ayant rejoint les Tigers, ils sont maintenant devenus la cible du clan de la chambre du haut.



Charlène et Benoît sont donc en grand danger. Surtout Charlène d'ailleurs, Barbara et Shirley étant bien décidées à envoyer la jolie blonde dans le sas. Mais tel un preux chevalier, Benoît est prêt à tout pour sauver sa belle, même à se sacrifier pour elle. Le jeune homme explique ainsi à sa petite amie que si l'un d'eux doit être nominé cette semaine, il faut que ce soit lui. Benoît aimerait ainsi affronter Shirley dans le sas. Ce n'est pas qu'il n'a pas confiance en Charlène et qu'il ne la pense pas capable de battre son adversaire, il ne veut juste pas qu'elle subisse une telle épreuve. Benoît veut protéger sa belle et il préfère que ce soit lui qui soit en danger plutôt qu'elle. Toujours aussi chevaleresque, il explique ensuite à Charlène qu'il veut qu'elle aille le plus loin possible dans l'aventure. Et si pour cela, il doit être éliminé, eh bien ainsi soit-il. Sauf que la jeune femme ne l'entend pas de cette oreille.



Charlène laissera-t-elle Benoît se sacrifier pour elle ?