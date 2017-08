Secret Story 11 : Les couples emblématiques de la saison 10 !

Par EV | Ecrit pour TF1 |

Dès le lundi 4 septembre, Secret Story fait sa rentrée sur NT1. C’est l’occasion de faire le tour des croustillantes histoires d’amour qui nous ont fait craquer lors de la saison 10.



Maeva et Marvin : Dès le début de l’aventure Marvin ne cache pas son attirance pour Maeva qui, d’abord réticente, est également tombée sous le charme. Ils se rapprochent de jour en jour jusqu’à officialiser lors d’une soirée avec les autres Habitants, devant les caméras.

Mélanie et Bastien : Mélanie et Bastien, c’est LE couple de la saison. Les amoureux à l’histoire passionnelle avaient vécu des hauts et des bas pour finalement terminer l’aventure main dans la main. Ils ont réussi à maintenir leur relation d’amour quelques temps après l’émission mais malheureusement, une ultime dispute a eu raison de leur duo.

Sophia et Julien : Ils sont arrivés en couple dans la maison et c’est Bastien qui leur a servi d’alibi pour protéger leur secret. Finalement, Sophia a commencé à avoir de vrais sentiments pour Bastien et leur histoire s’est terminée sur une grosse dispute.



Sarah et Vincent Queijo : Pour fêter les 10 ans du jeu, la production a invité d’anciens candidats à réintégrer la Maison des Secrets, dont Vincent Queijo. Le jeune homme a profité de son retour pour renouer avec une ancienne conquête : Sarah. Aujourd’hui, le couple ne se quitte plus et vit le parfait amour.