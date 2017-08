Secret Story 11 : les plus gros clashs de la saison 10 !

Par EV | Ecrit pour TF1 |

Dès le lundi 4 septembre, Secret Story fait sa rentrée sur NT1 et cette nouvelle saison s’annonce déjà pleine de rebondissements. C’est l’occasion de faire le tour des clashs qui nous ont laissé bouche-bée lors de la saison 10.

Mélanie VS Bastien : Impossible d’évoquer la saison 10 de Secret Story sans mentionner Mélanie et Bastien. Si les deux candidats ont souvent agacé les internautes, une violente dispute aura marqué les esprits. C’est la manipulation de Bastien, qui a utilisé Mélanie pou nominer Julien, qui a lancé les hostilités : "Fais ta vie mec, je m’en bats les c*****. T’es le mec le plus pourrave ici et moi je suis la meuf la plus c**** et la plus naïve d’avoir pu kiffer un jour sur toi."



Sarah VS Bastien : Bastien et Sarah ont eu une violente altercation. Ce jour-là, le jeune homme s’en est pris à Sarah en l’insultant et en lui jetant une éponge mouillée en plein visage. Réagissant par réflexe, Sarah a alors pris un pot de beurre de cacahuète afin de lui lancer en retour.

Julien VS Sophia. En couple dans la vie, Julien et Sophia étaient censés tenir leur relation secrète et compter sur leur alibi Bastien pour les aider. Sauf que rien ne se passe comme prévu lorsque Sophia se rapproche un peu trop de Bastien. La Voix décide de réunir le couple à labri des regards afin qu’ils puissent s’expliquer. Le résultat est assez mouvementé.

Anaïs VS Mélanie : C’est sans doute LE clash de la saison. Après que la Voix ait offert à Mélanie 5 000 euros en échange que des images d’elle critiquant ses camarades soient diffusées, Anaïs s’en prend à Mélanie : "S’il y a une p** entre toi et moi, c’est toi ! Je vais te rentrer mon poing dans le c** tu vas voir ! Calculatrice et fatiguée que tu es !". Une séquence mémorable.

La saison 11 aura-t-elle son lot de clashs et d’embrouilles ? On a hâte de le découvrir !