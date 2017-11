Secret Story 11 : Le retour de Sarah Lopez et Vivian dans le Campus !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

A trois semaines de la grande finale de Secret Story 11, la Voix a décidé de se montrer joueuse. Ce jeudi soir lors du prime, Shirley et Barbara se sont affrontées dans le SAS. Après plusieurs minutes de suspens, c’est finalement Shirley qui a été éliminée. Mais la Voix a préparé une supercherie de taille pour les habitants du Campus. Contre toute attente, Shirley a réintégré la Maison tandis que Barbara s’est rendue dans la Tour de contrôle pour observer la réaction des autres habitants.

De son côté, Christophe Beaugrand avait annoncé une grande nouvelle sur le plateau du Debrief ce mercredi 15 novembre. Il avait révélé que des anciens habitants du Campus étaient de retour. Ce jeudi soir, Sarah Lopez (Saison 10) et Vivian (Saison 7) ont donc débarqué dans le Campus. Et, la Voix leur a réservé une mission sur mesure. Au cours de la semaine, ils pourront choisir les deux candidats qui auront le pouvoir sur les nominations. Les dernières avant la demi-finale. Toute la semaine, ils devront mettre à l'épreuve les candidats de Secret Story 11. Afin de découvrir les premiers instants de Sarah et Vivian dans la Maison, ne manquez pas la quotidienne suivi du Debrief, ce soir à 18h20 sur NT1.

