Secret Story 11 : retour sur les premiers clans

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Pour survivre dans la Maison des Secrets, il faut faire partie d'un clan et tenter de rester fidèle à ceux que l'on a choisi au début de l'aventure. Et ça, les candidats le savent ! Les premiers jours, ils ont fait connaissance, et se sont apprivoisés... maintenant, place aux choses serieuses ! Chaque année ou presque, on assiste au même phénomène : les habitants finissent par se retrancher dans " La chambre du haut" ou " La chambre du bas" et les étudiants du Campus ne sont pas en reste. Ce soir au confessional, Benoît a livré les premiers indices concernant les clans qui se forment.





Les premiers clans

Selon Benoît, ul y aurait déjà deux alliances : Tanya, Alain, Charles et Julie dans la chambre du haut et les autres étudiants du Campus dans la chambre du bas, dont il fait partie. Bien sûr, ces clans ne sont pas gravés dans le marbre, et il est très probable que les Habitants changent de groupe selon leurs envie et à mesure que de nouvelles affinités se créent... Finira-t-on par voir une alliance entre Barbara et Tanya ? Ou entre Alain et Laura, des candidats qui connus pour leurs clashs ?











Et qui dit clans dit sentiments forts... revivez les larmes de Julie après la nomination de Charles :