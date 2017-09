Secret Story 11 : Laura est sur le point de trouver le secret de Kamila et Noré

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Il semblerait que Laura, enquêtrice à succès, soit non seulement sur le point de découvrir le secret de Makao, mais aussi celui du couple. Un coup dur pour Kamila et Noré !

Alerte rouge dans la Maison des Secrets ! Laura semble sur le point de mettre en lumière le couple Noré et Kamila qui, à cause d'une crise dans leur relation, ont grandement mis en péril leur secret. Tout a commencé quand Kamila, très préoccupée à l'idée d'être vue avec Noré par un autre Habitant de la Maison, a décliné les demandes de bisou de son bien-aimé. Peu après, Noré à dansé, pour les besoins d'un jeu, de façon sensuelle avec Laura... une chorégraphie torride qui a rendu Kamila extrêmement jalouse. Depuis, les deux amoureux sont en guerre et ne peuvent malheureusement pas se retrouver pour parler calmement et remettre tout à plat. Résultat ? Certains étudiants du Campus commencent à avoir des soupçons à leur sujet.... notamment Laura, qui est passée à l'offensive en questionnant Noré.



"Je pense que tu es en couple"

Suite aux récents événements, Laura est sûre d'être sur la bonne piste et met Noré face à ses conclusions : " Je pense que tu es en couple", lui lance-t-elle afin d'analyser ses réactions. Mal à l'aise, le mari de Kamila tente tant bien que mal de lui faire croire qu'elle est sur une fausse piste. Il semble néanmoins beaucoup plus confiant que sa femme et confie même à Christophe Beaugrand sur le plateau du Debrief : " Je pense que je vais réussir à les emboucaner pour qu'ils lâchent la grappe" . En effet, fatiguée par toute cette histoire, Kamila se laisse aller au désespoir : "Je me dit que mon secret va exploser ca y est. Ce n'est qu'une question d'heures".