Secret Story : vous souvenez-vous de tous les gagnants de l’émission ?

Par Emma VANPOULLE | Ecrit pour TF1 |

Secret Story est de retour pour une 11ème saison ! C’est le 1er septembre prochain que Christophe Beaugrand présentera aux téléspectateurs les nouveaux Habitants de la Maison des Secrets, avec, à ses côtés pour présenter le Debrief, deux vainqueurs emblématiques, Leila Ben Khalifa (saison 8) et Julien Geloën (saison 10). Mais avant de retrouver la Secret Team, focus sur les gagnants de ces dix dernières années.



Rappelez-vous, Marjorie, Johanna et Cyrielle remportent la toute première saison de l’émission de télé-réalité avec 42% des voix ; Matthias Pohl est quant à lui le gagnant surprise de la saison 2. Depuis sa victoire, il est resté éloigné des caméras. En 2009, c’est Emilie Nef Naf qui prend la relève lors de la troisième édition. Après avoir remporté ses gains, c’est le cœur du footballeur Jeremy Menez qu’elle se met dans la poche.

Benoît Dubois est le quatrième vainqueur et représente le plus gros gagnant de l’histoire de Secret Story en repartant avec la coquette somme de 197 805 euros. S’en suit Marie Garet, dont l’aventure est rythmée par les disputes avec son ex Geoffrey, puis Nadège Lacroix, arrivée aux côtés de Thomas Vergara dans la saison 6. Lors des septième et neuvième saisons, les téléspectateurs votent pour deux tornades marseillaises : Anaïs qui retourne la maison avec sa "famille" composée de Ben, Sonja et Julien avec qui elle a eu une aventure houleuse et Emilie Fiorelli qui marque les esprits en formant un trio infernal avec son frère Loïc et son compagnon Rémi.

Alors qui reprendra le flambeau ? Réponse très bientôt sur TF1 et NT1.