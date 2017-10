Secret Story 11 : La tendre déclaration d'amour de Noré à Kamila

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Entre Noré et Kamila, c'est l'amour fou. En couple depuis sept ans, les deux Marseillais sont également mariés depuis trois ans. Fusionnels et complices, ils partagent un amour fort et indestructible qui fait rêver les internautes. Malheureusement, les deux tourtereaux sont peut-être sur le point d’être séparés… En effet, Noré a été nominé à vie aux côtés de Charlène. Le marseillais a commis l’irréparable en décidant de détacher le lien qui le reliait à Charlène. A cause de ce faux pas, il risque donc sa place jeudi soir. Mais ce que les deux amoureux ne savent pas, c’est que le candidat éliminé ne quittera pas l’aventure mais séjournera pendant quelques jours dans la Tour de contrôle.





Alors que Noré et Kamila sont effondrés à l’idée d’être éloignés l’un de l’autre, le marseillais fait une tendre déclaration à sa belle : "Chaque fois que je te dis je t’aime, j’ai les yeux qui brillent," lâche-t-il ému. De son côté, Kamila ne peut retenir ses larmes. Noré poursuit : "J’espère rentré. Si je dois te laisser, j’aurai un gout amer. On s’est promis d’aller jusqu’au bout ensemble. Si demain je devais sortir, je veux que tu ailles jusqu’au bout." Décidément, Noré et Kamila sont inséparables…

Pour découvrir comment Kamila et Noré ont vécu ce qu'ils pensent être leur dernière soirée ensemble dans la Maison des Secrets, rendez-vous ce soir dans la Quotidienne sur NT1 à partir de 18h20.







>>> En attendant, (re)vivez la dernière danse de nos deux tourtereaux :