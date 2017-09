Secrey Story 11 : Qui est Barbara, la jeune chanteuse très ambitieuse ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Barbara a fait son entrée ce soir dans le campus des secrets. Avec son joli minois et son physique avantageux, elle va sans aucun doute faire beaucoup parler d’elle dans cette nouvelle saison. Et même peut-être pousser la chansonnette…

De nationalité belge, la jeune femme de 27 ans exerce la profession de chanteuse et comédienne et envisage l’émission comme un véritable tremplin pour sa carrière. Autodidacte, Barbara est une touche-à-tout et à a la rage de réussir. Partie du domicile familial à 16 ans, elle a appris très tôt à se débrouiller seule et ne redoute pas d’affronter les difficultés…



Outre ses talents de chanteuse, Barbara est une réelle séductrice. Du haut de ses 1m72, la jeune femme devrait être un atout de charme dans le Campus des secrets. Son besoin de reconnaissance et sa grande empathie pousseront surement la jeune femme à tisser des amitiés avec les autres habitants. Célibataire depuis 3 mois, elle va surement faire tourner des têtes dans le Campus.