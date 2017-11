Secret Story 11 : Marie se méfie de Barbara et met en garde Laura

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Barbara et Laura sont alliées depuis un moment dans l'aventure et ensemble, elles ont vécu des histoires mémorables, mais en ce moment leur amitié n'est pas au beau fixe. Et ce n'est pas l'arrivée de Marie, la meilleure amie de Laura qui s'était sacrifiée pour lui permettre d'intégrer Secret Story qui a permis d'apaiser les tensions. Cette véritable sœur pour Laura a ses intérêts à cœur et fait tout pour la protéger. Pour cela, elle n'hésite pas une seule seconde à la mettre en garde contre Barbara, qui serait selon elle une véritable girouette.

En effet, cette dernière va "dans le sens de tout le monde" selon Marie et ne fait que ralentir Laura qui devrait faire attention et ne pas trop avoir confiance en elle. L'objectif ? Ne pas se faire avoir à la fin de l'aventure et prendre en compte les stratégies des autres Habitants afin de ne pas finir dans le SAS contre Kamila. Pour Marie, elle serait la seule à pouvoir faire de l'ombre à Laura en cas d'affrontement : "Pour moi, c'est une des seules personnes où ça pourrait être la m****, réellement !". Très attachée à Marie et à son avis qu'elle juge de toute confiance, Laura s'éloignera-t-elle encore plus de Barbara ?