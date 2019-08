Selon Manon, une histoire d'amour naît entre Ali et Alia !

Invitée dans le debrief, Manon, la candidate qui a quitté l'aventure vendredi dernier, nous donne ses impressions concernant le jeu. Elle confie à Christophe Beaugrand qu'entre Ali et Alia il y aurait bien quelque chose...

Et si entre Ali et Alia il y avait bien plus que de l'amitié ? Pourtant en mission, Ali est très proche de Karisma et ne semble pas se soucier de ce qu'en pense Alia, alors que cette dernière fait bien comprendre à Ali qu'elle est jalouse de ce rapprochement soudain. Elle ne comprend pas pourquoi il agit de la sorte.

A en croire les images, Ali et Alia ne semblent pas si proches dans le jeu et ne laissent pas paraître leurs sentiments respectifs. Mais Manon, la candidate belge qui a quitté l'aventure vendredi dernier fait des révélations plutôt surprenantes à Christophe Beaugrand sur le plateau. Invitée dans le debrief sur NT1, celle-ci affirme qu'il y aurait bien une histoire d'amour naissante entre les deux candidats.

"Ils ont la même culture"

Alors que se passe-t-il vraiment entre Ali et Alia ? Selon Manon, ils seraient très proches dans la Maison des Secrets et auraient des sentiments l'un envers l'autre. Pourtant très discrets, on a du mal à croire aux propos tenus par Manon.

S'il existe vraiment un lien d'amour entre Alia et Ali, la mission risquerait probablement de mettre un froid entre eux... Une affaire à suivre !