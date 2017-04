Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Séparée de Marvin depuis quelques semaines, Maeva semble se porter comme un charme. Et elle le prouve en postant une photo d’elle topless sur les réseaux sociaux.

Après sa relation pour le moins chaotique avec Marvin qui s’est achevée il y a quelques semaines, Maeva semble aller pour le mieux. Il faut dire que l’ancienne habitante de la Maison des Secrets n’est pas du genre à se laisser abattre. Elle l’a d’ailleurs montré à maintes reprises lors de la dixième saison de Secret Story.



Très active sur les réseaux sociaux, la jolie jeune femme a su se construire un public fidèle. Avec plus de 240 000 abonnés, Maeva Martinez fait partie des anciens candidats les plus suivis de cette dixième édition sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’elle n’hésite pas à alimenter régulièrement son compte Instagram de photos toujours plus sexy les unes que les autres.



Preuve en est la dernière photo en date postée par la jeune femme. Celle qui avait pour secret « je suis championne de car-wash » a en effet publié ce mercredi 12 avril une photo d’elle en noir et blanc, topless. Torride ! Un cliché qui semble avoir beaucoup plu aux fans puisqu’il a été liké près de 6000 fois.



En guise de légende, la jeune femme a tout simplement écrit : « Oublions ce qu’on a perdu. Allons voir ce qu’on peut trouver. » Quelques mots qui pourraient bien signifier que Maeva est désormais prête à laisser sa relation avec Marvin derrière elle et à définitivement tourner la page.