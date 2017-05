Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis la fin de la dixième saison de Secret Story où elle est tout de même arrivée jusqu’en finale, Mélanie Dedigama ne chôme pas. La jeune femme qui a acquis une belle notoriété grâce au programme de téléréalité de NT1 a repris son activité de mannequin et multiplie donc les shootings photos.



Celle qui réunit plus de 234 000 abonnés sur son compte Instagram adore partager le fruit de ses séances avec ses fans. Celle qui avait pour secret « une ville porte mon nom en hommage à mes ancêtres » a donc publié successivement ce lundi 22 mai et ce mardi 23, le résultat de son tout dernier shooting. Des photos funs et pleines de pep’s qui donne envie de retomber en enfance.



Des couettes en guise de coiffure, un body rose fluo, une veste mauve flashy et un donut appétissant dans la main, Mélanie s’offre une petite cure de Jouvence et remonte donc quelques années en arrière pour cette photo qui fleure bon la nostalgie. Même ambiance pour l'autre photo où cette fois, l’ancienne habitante de la Maison des Secrets porte un collier de bonbons composé de fils rouges dont elle se délecte avec gourmandise. En ce qui concerne la légende du premier cliché posté, Mélanie Dedigama se fait très énigmatique… « Je vous réserve plein de petites surprises, » a-t-elle ainsi écrit.



En attendant, les admirateurs de le jolie mannequin semblent complètement conquis par ce shooting. « Jolie photo et originale », « c’est vraiment incroyable comment tu es belle », « très belle Mel », « à croquer »… peut-on ainsi lire dans les commentaires.