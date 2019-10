Sophia (Secret Story 10) annonce sa grossesse et dévoile son baby bump

Carnet rose ! Sophia, la jolie brune de Secret Story 10, est enceinte ! Elle vient de publier une photo sur son compte Instagram pour partager son bonheur avec ses fans.

C’est la semaine des bonnes nouvelles pour les anciens candidats de Secret Story. Après que Thomas Beatie a annoncé qu’il allait être papa pour la quatrième fois, c’est au tour de Sophia, qui a également participé à la dixième saison du programme, de faire part d’un heureux événement. En effet, l’ex de Julien Geloën, le grand gagnant de la saison 10, est enceinte de son premier enfant.

L’ancienne Habitante de la Maison des Secrets a partagé cette heureuse nouvelle avec ses fans en publiant, ce jeudi 1er mars, une photo sur son compte Instagram. On découvre ainsi la future maman en culotte et en brassière qui laissent découvrir son ventre déjà arrondi. Elle fait face, complètement radieuse, à son compagnon qui pose la main sur son ventre. En guise de légende, la jeune femme a écrit : « Nous avons le plaisir de vous annoncer que un mini nous pointera le bout de son nez le 15 septembre. Le fruit de notre amour. Nous sommes les futurs parents les plus heureux. » Sans oublier bien sûr de tagguer son compagnon.

Le cliché, qui a attendri ses fans, a attiré à ce jour, 2980 mentions « j’aime » et la future maman a reçu de nombreuses félicitations.

Alors en couple avec Julien, Sophia avait reçu pour mission, dès la première semaine du programme, de faire croire à une idylle avec Bastien. Problème, elle a pris cette mission un peu trop au pied de la lettre. Souvenez-vous...