Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Il y a peu, MyTF1 vous dévoilait en exclusivité une interview de Stéphanie Clerbois, aujourd’hui célibataire, qui compte bien retrouver l’amour en participant à La Villa des coeurs brisés saison 3. Il faut dire que sa dernière rupture avec le père de son enfant, l’avait beaucoup marquée, mais la jolie blonde se sent prête aujourd’hui à rencontrer quelqu’un. En attendant de revenir dans le programme diffusé sur NT1, Stéphanie jour les mères poules et attendrait la Toile avec un adorable cliché de son petit garçon.

C’est sur son compte Instagram, que la candidate emblématique de la saison 4 de Secret Story a dévoilé une photo de son fils Lyam, avec qui elle est très protectrice. Ainsi, on découvre son bambin entrain de dévorer une glace, de quoi attendrir sa communauté. "Ton fils est juste magnifique", commente une abonnée, ou encore "Que ton fils est beau. Et sa petite copine est très jolie aussi" a-t-on pu lire en dessous de la photo qui a récolté plus de 7000 "J'aime". En attendant de participer à la saison 3 de "La Villa des coeurs brisés", Stéphanie Clerbois profite de jolis moments avec son fils.





Une bonne glace pour mes amours.💕😋🍦🍨🍧 Une publication partagée par Stéphanie Clerbois (@speana20) le 20 Avril 2017 à 11h43 PDT

Stéphanie Clerbois intègre la Villa des coeurs brisés saison 3