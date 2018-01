Secret-Story 11 : Tanya Drouginska en couple avec un homme célèbre !

Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Invitée au micro de Sam Zirah dans son émission En toute Intimité, la panthère de Secret Story 11 a fait quelques révélations croustillantes sur sa vie sentimentale. Celle qui a eu un réel coup de foudre pour Alain pendant son aventure est aujourd'hui "une femme épanouie".

L’ancienne candidate de Secret Story 11, qui assure être "plus douée professionnellement" qu’en amour, raconte avoir eu plusieurs "amours" dans sa vie et ne croit plus en ce sentiment. "L’amour, c’est difficile à trouver (…) Je ne crois plus en l’amour" explique-t-elle, avant d’ajouter : "J’ai toujours été déçue."



Moins passionnée aujourd’hui, la mannequin a tout de même trouvé chaussure à son pied. Tanya Drouginska décrit son compagnon comme admiratif et surtout… célèbre ! C’est d’ailleurs pour ça que celui-ci n’a pas de problème particulier avec sa notoriété. "Il est très admiratif." raconte-t-elle, avant d’en dire un peu plus sur l'heureux élu : "C’est un homme brillant. Il a aussi sa notoriété. Mais je préfère laisser ça de côté. C’est mon jardin secret..."



Tanya Drouginska, qui est devenue une figure emblématique de Secret Story 11 ne souhaite pas exposer sa vie privée au grand jour. "Pour vivre heureux, vivons cachés !" a-t-elle conclue.



