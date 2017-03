Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Un esprit sain dans un corps sain. Telle est la devise de Xavier et Tatiana, piliers de Secret Story 1. Du haut de ses 1,97 mètres, Xababa arbore un corps sculpté à la perfection. Abdos en béton et pectoraux bien développés, le beau gosse entretient son corps d’athlète grâce au basket qu'il pratique à haut niveau. Sa femme, Tatiana est loin d'être en reste. Chroniqueuse pour une autre émission de télévision, la jeune femme veut paraître impeccable à l'antenne. Pour cela, elle multiplie les séances de sport. Pilate, danse et autres exercices physiques... la jolie blonde est infatigable et les résultats s'en font ressentir. Pour motiver ses troupes, elle n'hésite pas à publier des clichés de ses séances de sport. Et ses fans en redemandent. Avec des milliers de "like" à chaque post, elle aurait tort de s'en priver. Et elle loin d'être la seule à s'adonner aux joies du sport. Darko, Alexia Morri, Julien, Rémi... La liste de ces candidats de télé-réalité à poster des clichés de leurs séances de sport est longue !

Pour être bien dans son corps, Tatiana préconise également une alimentation saine et équilibrée. Il y a quelques années, l'ancienne Habitante de la Maison des Secrets a sorti un livre. Intitulé La Méthode Slim Liquid Food, elle donne des conseils pour s'alimenter mieux en privilégiant le liquide au solide. "[Cette méthode] a l’avantage de permettre le bon fonctionnement du système digestif. Depuis l’âge de 16 ans, je m’alimente, sauf cas exceptionnel, avec des produits liquides car je souffre de problèmes digestifs. Ou alors je mixe les aliments. Mon mixeur est mon meilleur ami. Cette méthode permet de mincir et de conserver son poids de forme toute l’année sans privation", expliquait-t-elle à Public.