C’est à Marseille, dans le Sud de la France, qu’Eddy a passé une partie de son week-end. Il faut dire que le jeune homme, découvert dans Secret Story 7, était l’un des invités du mariage d’Anaïs Camizuli, sa complice rencontrée dans la Maison des Secrets. Inséparable de la jeune femme qu’il a également accompagnée dans La Villa des Cœurs Brisés 2, Eddy ne pouvait pas manquer "le plus beau jour de la vie" d’Anaïs. Un événement qu’il a célébré de la plus belle des manières en publiant, sur les réseaux sociaux, une jolie déclaration d’amour.

"Mon amour, ça y est tu l’as fait ! Je suis tellement content, c'est LA première fois que l'une de mes sœurs se marie et ça fait un drôle, drôle d'effet. Je t'aime tellement !!! Qui aurais cru LA première fois qu'on s'est vu dans cette putain de baraque qu'on allait vivre tout ça ensemble. Merci pour hier parce que c'était mortel mais pas que...Merci parce je t'ai vue heureuse ... Tu es passée par tellement de choses mon bébé. Tu mérites tout le meilleur du monde !! Je te souhaite beaucoup de bonheur plein de hauts et de bas parce que c'est comme ça l'amour apparemment, parce que je ne l'ai jamais vécu. Bon bref je taiiiiiiiiime et encore félicitations ma sœur", a-t-il écrit en légende d’une photo le montrant aux côtés d’Anaïs en robe de mariée.

Pour que cette journée soit la plus jolie possible pour celle qu’il appelle "ma sœur", Eddy lui a donné un cadeau aussi touchant que beau. Il lui a offert en effet son bouquet de mariage. Une attention qui a beaucoup touché la jeune femme. "Merci mon Amour, mon Ami depuis 4 ans maintenant pour ce magnifique bouquet. Je t'aime pour la vie @eddyflowoff", a écrit Anaïs Camizuli à côté d’une photo du bouquet. Dans un autre post Instagram, elle a remercié Eddy "d’avoir pris soin d’elle" lors de cette journée si spéciale. Un message qui accompagnait un cliché montrant Eddy faire quelques retouches maquillage à la femme de Sultan.









Merci mon Amour , mon Ami depuis 4 ans mintenant pour ce magnifique bouquet de 👰🏻 ... je t'aime pour la vie @eddyflowoff Une publication partagée par Anaïs Camizuli (@anaiscss7officiel) le 14 Mai 2017 à 2h09 PDT