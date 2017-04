Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Thomas Beatie a été l'une des personnalités la plus marquante de la saison 10 de Secret Story. Celui dont le secret était d’être le premier homme à avoir été enceinte a ému les fans du programme tout au long de l’aventure. Si la vie de Thomas a été dévoilée au grand jour par les médias, il continue de poster des photos avec sa famille sur les réseaux sociaux. En vacances à Paris avec sa compagne Amber, il en a profité pour faire un clin d’œil à son fils Austin sur Instagram : "Mon fils a réussi en France ... "Hotel Austin's" derrière nous! Vas-y Austin! "Austin's Hotel" behind us in Paris. Wow, baby!"

Lors de son entrée dans Secret Story, Thomas a révélé au public français son surprenant secret. Entre 2008 et 2010, il a donné naissance à trois enfants : une fille Susan Juliette puis deux fils, Austin Alexander et Jensen James. Marié à l'époque à Nancy Gillespie depuis 2003, il a décidé de porter leurs enfants avant de terminer son changement de sexe en apprenant que sa femme était stérile.

Séparé de son ex-femme depuis quelques années, Thomas est aujourd’hui très heureux avec Amber. Dans les médias, il ne tarit pas d’éloges sur cette dernière : "Je suis désormais en couple avec une femme merveilleuse qui s'appelle Amber. (...) C'est fantastique, je l'aime !", annonçait-il, ému. De son côté, Amber ne manque jamais une occasion pour déclarer son amour à Thomas : "Je dirais qu'en quelques semaines j'ai su que j'étais amoureuse de lui. Il y a tant de chose spéciale chez lui, comme le voir avec ses enfants. C'était quelque chose de magnifique pour moi. Mais rien que d'être à ses côtés, il est si bienveillant et fun... Il est drôle, il me fait beaucoup rire," témoignait-elle dans une interview accordée à Star24.





